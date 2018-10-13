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Накануне Дня матери праздничные поздравления принимают белоруски по всей стране
Это субботнее утро получилось очень добрым и теплым в столичной многодетной семье Ананич. Накануне Дня матери в гости с поздравлениями, витаминными подарками и сертификатом на денежную сумму пришла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Слово "мама" в этой семье произносят 11 разных голосов. Людмила Ананич вместе с мужем воспитывает 5 дочерей и 6 сыновей. Семья очень спортивная и музыкальная. Отец играет на гитаре, дети - на синтезаторе, скрипке, флейте.
Интересно, что мама Людмила Ананич тоже из многодетной семьи. Ее родители в этом году отметили 50 лет совместной жизни. Они воспитали восьмерых детей, которым теперь помогают растить внуков.
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