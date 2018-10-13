Накануне Дня матери праздничные поздравления принимают белоруски по всей стране

Это субботнее утро получилось очень добрым и теплым в столичной многодетной семье Ананич. Накануне Дня матери в гости с поздравлениями, витаминными подарками и сертификатом на денежную сумму пришла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Слово "мама" в этой семье произносят 11 разных голосов. Людмила Ананич вместе с мужем воспитывает 5 дочерей и 6 сыновей. Семья очень спортивная и музыкальная. Отец играет на гитаре, дети - на синтезаторе, скрипке, флейте.