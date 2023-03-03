Накануне Дня милиции во Дворце Республики чествуют лучших сотрудников

Сотрудник милиции современный во все времена (в том числе и в Республике Беларусь) должен быть честным, порядочным, по-человечески всегда относиться к людям. А самое главное, одна из отличительных черт сотрудника ОВД - он должен быть готов к самопожертвованию. Даже в указе Президента, регламентирующем нашу деятельность, так и написано, что мы имеем право на риск. Сотрудники милиции каждый день рискуют жизнью.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси