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Накануне Дня милиции во Дворце Республики чествуют лучших сотрудников

Органы внутренних дел решают одни из самых важных задач по обеспечению национальной безопасности Беларуси. На этом сделал акцент глава Администрации Президента сегодня во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню милиции во Дворце Республики. Игорь Сергеенко передал всем сотрудникам милиции поздравление от Президента Александра Лукашенко. После официальной церемонии состоялся праздничный концерт.

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Сотрудник милиции современный во все времена (в том числе и в Республике Беларусь) должен быть честным, порядочным, по-человечески всегда относиться к людям. А самое главное, одна из отличительных черт сотрудника ОВД - он должен быть готов к самопожертвованию. Даже в указе Президента, регламентирующем нашу деятельность, так и написано, что мы имеем право на риск. Сотрудники милиции каждый день рискуют жизнью.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Возле Дворца Республики МВД организовало тематическую выставку. Помимо раритетной техники, представлены современные авто и образцы вооружения. Есть и тематические зоны: тир, автошкола, детская площадка. Всего около десятка локаций.

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