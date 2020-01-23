Накануне Дня науки Президент вручил дипломы докторов и аттестаты профессоров

Об этом сегодня заявил Президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научной элите. Торжественная церемония предваряет День белорусской науки. Ежегодно тех, чьи открытия работают на имидж страны, удостаивают самого высокого внимания. Таким образом государство не только отмечает новаторские результаты в исследованиях, но и ставит перед учеными новые концептуальные задачи.