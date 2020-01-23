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Накануне Дня науки Президент вручил дипломы докторов и аттестаты профессоров
Белорусским ученым гарантирована особая поддержка, а развитие науки сохраняет стратегическую значимость для страны.
Достижения лучших ученых отмечены на самом высоком уровне
Об этом сегодня заявил Президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научной элите. Торжественная церемония предваряет День белорусской науки. Ежегодно тех, чьи открытия работают на имидж страны, удостаивают самого высокого внимания. Таким образом государство не только отмечает новаторские результаты в исследованиях, но и ставит перед учеными новые концептуальные задачи.
Сегодня в зале 18 человек. Каждый из них достиг высот в своей сфере
Это новейшие медицинские и технические разработки, исследования в области педагогики, открытия в строительстве и машиностроении. В целом ученое сообщество Беларуси пополнили около 400 соискателей. Интерес к белорусской научной школе проявляют иностранные граждане: среди обладателей ученых степеней 44 иностранца из 10 государств.
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