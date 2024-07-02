Накануне Дня Независимости белорусская милиция переведена на усиленный режим несения службы

Милиция напоминает о недопустимости нарушения законодательства. Обо всех подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно информировать органы.

Александр Байдун, начальник отдела управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома