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Накануне Дня Независимости белорусская милиция переведена на усиленный режим несения службы

В связи с празднованием Дня Независимости белорусская милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Правоохранители работают как в служебной форме, так и в гражданской. Сформированы оперативно-ситуационные штабы. В МВД напоминают: проносить на массовые гуляния колюще-режущие предметы, оружие, спиртное запрещено.

Милиция напоминает о недопустимости нарушения законодательства. Обо всех подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра, следует незамедлительно информировать органы.
Александр Байдун, начальник отдела управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома

Запуск граждан на основные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты после личного досмотра и проверки вещей.

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