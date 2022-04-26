Накануне Дня Победы в Минске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Пашковскую

В такие моменты, когда мы поздравляем ветеранов, просто подкатывает ком к горлу. Ведь мы понимаем, через какие трудности прошли эти люди. Все они сегодня в здравом уме и трезвой памяти. И нашему ветерану в ближайшее время исполнится 100 лет. Мы ее поздравляли, это Нина Георгиевна. И сегодня задача наша и задача подрастающего поколения - помнить о том великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района г. Минска