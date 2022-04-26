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Накануне Дня Победы в Минске поздравили ветерана Великой Отечественной войны Нину Пашковскую
Подвиги наших защитников будут жить в веках! Накануне Дня Победы в столице поздравления с праздником на дому получают ветераны Великой Отечественной войны. Так, глава Администрации Заводского района Сергей Масляк вместе с молодежью посетил Нину Пашковскую, которая этим летом отметит вековой юбилей. В годы войны Нина Георгиевна была связной, а позднее и медсестрой в партизанском отряде в Витебской области, в мирное же время воспитала шестерых детей и работала на различных предприятиях столицы.
Нина Пашковская, ветеран Великой Отечественной войны:
В партизанах прошла курсы медсестры, ходила на задания, командир сказал быть при пулеметчиках. В День Победы я шла с Сенненского района, и мне только в Богушевске рассказали про День Победы.
Сегодня только в Заводском районе столицы проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Всего же их в Минске чуть более 500. Каждый из ветеранов ко Дню Победы получит материальную помощь.
Пожелания добра и крепкого здоровья, как и благодарность за победу, прозвучали и в адрес Аркадия Ермаковича. Ветеран Великой Отечественной встретил 9 мая 1945 года в Беларуси, но продолжил воевать на Дальнем Востоке до завершения Второй мировой войны. В мирное время работал на Минском автозаводе.
В Беларуси 9 числа дома, в Борисовском районе, встретил я День Победы. В запасной полк определили в Подмосковье и отправили в Германию, а потом и в Японию.
В такие моменты, когда мы поздравляем ветеранов, просто подкатывает ком к горлу. Ведь мы понимаем, через какие трудности прошли эти люди. Все они сегодня в здравом уме и трезвой памяти. И нашему ветерану в ближайшее время исполнится 100 лет. Мы ее поздравляли, это Нина Георгиевна. И сегодня задача наша и задача подрастающего поколения - помнить о том великом подвиге, который совершили наши деды и прадеды.