Накануне Дня Победы во всех школах Беларуси проходят уроки памяти

Представители разных поколений обсуждают события Великой Отечественной, подвиг советского народа и его вклад в искоренение фашизма. Член Совета Республики Феликс Яшков встретился с учениками гомельской школы № 19. Здесь действуют специализированные таможенные классы и патриотическому воспитанию придается особое значение. Сегодня как никогда важно сохранить память о трагических событиях прошлого века.