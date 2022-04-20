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Накануне Дня Победы во всех школах Беларуси проходят уроки памяти

Представители разных поколений обсуждают события Великой Отечественной, подвиг советского народа и его вклад в искоренение фашизма. Член Совета Республики Феликс Яшков встретился с учениками гомельской школы № 19. Здесь действуют специализированные таможенные классы и патриотическому воспитанию придается особое значение. Сегодня как никогда важно сохранить память о трагических событиях прошлого века.

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Богдан Балуев, ученик СШ № 19 г. Гомеля:

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Феликс Яшков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Гомельской таможни:

Также в рамках уроков памяти предусмотрены встречи с реальными свидетелями военного лихолетья - ветеранами, узниками концлагерей, детьми войны.

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