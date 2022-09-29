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Накануне Дня учителя награды получили лучшие педагоги центрального региона

Высокие награды накануне Дня учителя! Областной праздник объединил более 500 педагогов из всех районов. В Вилейском дворце культуры встретились ветераны труда и молодые специалисты, руководители учреждений образования и профильных структур. В их адрес не только теплые слова признательности и искренние поздравления от коллег. Более 70 профессионалов получили награды. Так, нагрудного знака "Отличник образования" удостоены 10 педагогов. Кроме того, впервые отметили победителей областного проекта "Сельский учитель": голосование проходило онлайн, среди номинантов более 40 человек.

Всего в системе образования центрального региона сейчас работают почти 30 тысяч педагогов. Только в этом году более полутысячи из них отмечены государственными и областными наградами.

Фото: БелТА

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