Накануне Дня учителя награды получили лучшие педагоги центрального региона

Высокие награды накануне Дня учителя! Областной праздник объединил более 500 педагогов из всех районов. В Вилейском дворце культуры встретились ветераны труда и молодые специалисты, руководители учреждений образования и профильных структур. В их адрес не только теплые слова признательности и искренние поздравления от коллег. Более 70 профессионалов получили награды. Так, нагрудного знака "Отличник образования" удостоены 10 педагогов. Кроме того, впервые отметили победителей областного проекта "Сельский учитель": голосование проходило онлайн, среди номинантов более 40 человек.