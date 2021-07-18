Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия - оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня

Накануне на отдельные регионы Беларуси обрушилась стихия. В Гродно автовладельцы угодили в водный плен. Из-за сильного ливня на трассах была плохая видимость, приходилось замедляться. Местами пешеходы находились по колено в воде. Кроме того, в одном из торговых центров не выдержала крыша и дала течь. Поплыл и Минск. Синоптики объявили и на сегодня оранжевый уровень опасности.