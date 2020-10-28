Накануне, на сценах филармонии и Большого театра несколько человек решили провести политические флешмобы

Еще один пример, когда политический контекст вносят туда, где он совсем не вписывается.



Искусство всегда служило объединению, независимо от политических баталий, давало премьеры и приобщало к прекрасному. Но, когда подключаются люди чуждые, явно далекие от изучения афиш театров и культурной жизни страны, то и лучшие оперные спектакли, и симфонические концерты рискуют превратиться уже в обыкновенный фарс. Накануне на сценах филармонии и Большого театра несколько человек решили провести свои политические флешмобы. Что из этого вышло и как восприняла публика - давайте посмотрим.





Давайте только обрисуем ситуацию. В понедельник театры и концертные залы традиционно на заслуженных выходных (или внутренних репетициях). В саботаж не втянешь. Потому… Вечер вторника. В афишах - уже подготовленные программы. А вы, например, давно хотели попасть на классику в Белгосфилармонию. Планировали заранее, но то COVID закрывал двери, то иные обстоятельства мешали насладиться триумфальной второй симфонией Рахманинова. Уже даже купили билеты. И вот вы предвкушаете, как закроете глаза и хоть немного прикоснетесь к прекрасному. Перенесетесь в Норвегию с помощью сюиты Грига, а не на улицы, где человек попросту боится быть втянутым в баталии. Вы в зале, вот уже и симфонический оркестр садится за пюпитры, но тут...





Ни у Грига, ни у Рахманинова такой увертюры с элементами дешевой инсталляции прописано не было. Уличные баталисты делают попытку прорваться в храм.





Казалось бы, всем давно стало ясно - консервативная сцена редко принимает спонтанные флешмобы и уж точно не любит, когда дирижер сего действа инкогнито стоит где-то на балконе. И вы, кстати, не застрахованы от того, что это не разрушит концертную атмосферу. К слову, смутились и музыканты, которые ждали выход дирижера Анисимова на сцену.





И пока одни устраивали на филармонических подмостках выставку из плакатов, буквально в это же время был запланирован уже более громкий флешмоб от бескультурной "суполки" в масштабном культурном месте - Большом театре. Новые "культурницкия" каналы, которые созданы невесть кем буквально неделю назад с сотней подписчиков, явно решили давать импрезы в унисон. Явно, чтобы внести разлад в созидательную семью. Если хотите, Большой театр всегда считался храмом искусства и явно местом вне политики. Энное количество пришедших в Большой театр внесли свою партитуру в либретто Римского-Корсакова "Царская невеста".







А ведь публика соскучилась по опере. И явно была бы куда более рада послушать мировое трио - Трифонов, Волкова и Кучер. Причем, лучших тембров страны не слышали вместе уже несколько месяцев подряд.





Читай "в театры ходить запрещается всем без исключения". Еще немного и кто-то выключит музыку, закроет кинотеатры и музеи, запретит созидать и жить. Зато внимать ярым призывам телеграм-каналов - остановить все и вся - это пожалуйста. Выполняйте.



Кстати, лучшего подарка не ожидал и народный артист СССР Валентин Елизарьев. В пятницу именитому балетмейстеру исполнится 73. Еще вчера вся труппа писала просьбы, чтобы мастера вернули театру. А сегодня вновь раскол. У определенной части (труппы ли?) заиграли политические мотивы. Другая же половина, опасаясь буллинга, пишет анонимные письма в высшие инстанции, чтобы не допустить раскола театра вновь. Кто затянул незапланированную песню, когда на фоне просьбы прекратить - до сих пор в кулуарных обсуждениях.



Для справки. В той же Белгосфилармонии ни один сотрудник не был уволен за гражданскую позицию. Всего же в этих академических кабинетах работают более 800 человек. Репетируют, гастролируют, дают концерты и - что важно - бастовать не планируют. Это внушительное количество против тех, кто вчера собой пытался закрыть сцену. Кстати, вот такие комментарии мы нашли на одном из популярных интернет-форумов.



