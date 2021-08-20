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Накануне нового учебного года профсоюзы провели мониторинг цен на весь ассортимент школьных товаров
Мониторинг проходил в торговых объектах как государственной, так и частной формы собственности. Внимание уделялось в первую очередь ценам на продукцию отечественных производителей. В ФПБ отметили: по сравнению с прошлым годом цены подросли примерно на 6 %, где-то на 10 %. В денежном эквиваленте затраты увеличатся на 100, а то и больше рублей. Наиболее незащищенным семьям будет оказана денежная помощь.
Также во многих коллективных договорах предприятий заложены нормы по оказанию материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников.
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