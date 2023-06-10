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Накануне официально открылся Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2023"
Он проходит в 22-й раз. Амфитеатр города захлестнула новая волна тембров. На гала-концерте народные и заслуженные артисты уступили авансцену финалистам проектов "Фактор.by" и X-Factor Belarus.
Под сопровождение оркестра Имени Финберга - премьеры и легендарные мулявинские мелодии. Полуторачасовое шоу без ведущих, но с путешествием по истории Беларуси. От тайных обрядов и национальных ремесел в ретро-квартиру 90-х. Такие звезды здесь сошлись впервые. Сегодня уже в баттле вокальном сойдутся молодые исполнители белорусской эстрадной песни. Сразится 21 тембр из каждого региона страны.
Впервые конкурс в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 3". Следите за вокальным баттлом в два тура - в 11:30 и 15:30. Главный приз - хрустальная гитара имени Мулявина. Кому достанется? Узнаем на закрытии фестиваля. Там же выступят звезды белорусской сцены. Всего же в афише Молодечно - полсотни мероприятий. Эпилог - ночная дискотека на центральной площади.
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