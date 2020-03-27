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Накануне поддержку итальянскому народу выразила Беларусь

Цветами флага Италии осветилась стеклянная башня Национальной библиотеки, а на здании появилась бегущая строка со словами поддержки. Признательность за акцию солидарности белорусам выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси.

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