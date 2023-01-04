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Накануне православного Рождества вспомнили историю, традиции и современные акценты даты
Накануне великого праздника - Рождества Христова по православному календарю - говорили об истории, стародавних традициях и современных акцентах даты. Тематическая встреча с участием духовенства, представителей Министерства культуры и Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" напомнила о евангельских страницах празднования Рождества и сделала акцент на белорусских народных традициях православных Коляд. Так, в различных регионах нашей страны сохранились свои обрядовые особенности Рождества.
С программой рождественских мероприятий - помимо праздничных богослужений - знакомят и представители православных приходов Беларуси. Традиционно на Рождество верующие смогут увидеть выступления театров батлейки, пропеть "колядки" вместе с музыкальными коллективами и встретиться возле празднично наряженных елок с подарками и сюрпризами.
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