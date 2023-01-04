Накануне православного Рождества вспомнили историю, традиции и современные акценты даты

Накануне великого праздника - Рождества Христова по православному календарю - говорили об истории, стародавних традициях и современных акцентах даты. Тематическая встреча с участием духовенства, представителей Министерства культуры и Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" напомнила о евангельских страницах празднования Рождества и сделала акцент на белорусских народных традициях православных Коляд. Так, в различных регионах нашей страны сохранились свои обрядовые особенности Рождества.