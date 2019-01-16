Редкие кадры этой зимой запечатлели и камеры Агентства теленовостей. Мои коллеги - ведущие и корреспонденты АТН - в буквальном смысле спустились под воду, чтобы доказать - мы готовы работать в любых экстремальных условиях. Накануне праздника Крещения АТН презентует имиджевый ролик. Зрители "Панорамы" первыми увидят, что из этого получилось.

Десятки секунд в эфире и недели подготовки. Все, что осталось за кадром, покажем на "Беларусь 1" в это воскресенье в "Главном эфире". Не пропустите! Это нужно видеть! Будет жарко!



