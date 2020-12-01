Накануне праздников мониторинг цен будет ежедневным



Важный вопрос - для каких товаров сохраняется ценовое регулирование на следующий год. Сейчас список согласовывается с областями. МАРТ же постоянно мониторит цены на социально-значимые товары. И с начала года выявлено около 150 фактов необоснованно завышенной стоимости. Контроль за ценами будет продолжен, а накануне новогодних праздников даже усилен.