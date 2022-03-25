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Накануне школьных каникул ГАИ проводит акцию "Безопасный двор"

Максимальная безопасность - для юных пешеходов. В том числе и рядом с домом. В столице продолжается акция "Безопасный двор". Накануне школьных каникул о правилах поведения на дороге инспекторы ГАИ напоминают не только ученикам младшей и средней школы, но и их родителям. Кстати, подготовили и памятки для водителей, так называемые дорхенгеры, которые в мерах профилактики крепят на дверке припаркованных авто.

Профилактические мероприятия и тематические уроки проведут не только в учебных заведениях, но и на детских площадках и стадионах.

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