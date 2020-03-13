Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей накануне школьных каникул инспекторы ГАИ начали республиканскую акцию. Сегодня участие в ней приняли и маленькие ученики минской школы № 60. Вместе с представителями Госавтоинспекции они напоминали автовладельцам правила безопасности при перевозке детей, соблюдения скоростного режима возле школ и детских садов, а также во дворах.