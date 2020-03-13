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Накануне школьных каникул инспекторы ГАИ начали республиканскую акцию
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей накануне школьных каникул инспекторы ГАИ начали республиканскую акцию. Сегодня участие в ней приняли и маленькие ученики минской школы № 60. Вместе с представителями Госавтоинспекции они напоминали автовладельцам правила безопасности при перевозке детей, соблюдения скоростного режима возле школ и детских садов, а также во дворах.
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