Накануне в Китае на "Мисс мира" наша Мария Василевич попала в топ-5 участниц

Невероятно женственные, элегантные и грациозные. Это все о них - о белорусках, которые покоряют мировые подиумы, занимают лидирующие позиции в рейтингах красоты. Благодаря им о Беларуси знают и узнают в разных уголках планеты. Привлекательностью славянских девушек невозможно не восхищаться. Не смогли устоять и судьи авторитетных, престижных конкурсов красоты. Накануне в Китае на "Мисс мира" наша Мария Василевич стала единственной представительницей Европы, которая попала в топ-5 участниц, обойдя при этом 118 претенденток. Двадцатилетнюю студентку БГЭУ наградили титулом самой красивой девушки Европы. Это наилучший результат нашей республики за всю историю участия в состязании.