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Накануне в Китае на "Мисс мира" наша Мария Василевич попала в топ-5 участниц
Невероятно женственные, элегантные и грациозные. Это все о них - о белорусках, которые покоряют мировые подиумы, занимают лидирующие позиции в рейтингах красоты. Благодаря им о Беларуси знают и узнают в разных уголках планеты. Привлекательностью славянских девушек невозможно не восхищаться. Не смогли устоять и судьи авторитетных, престижных конкурсов красоты. Накануне в Китае на "Мисс мира" наша Мария Василевич стала единственной представительницей Европы, которая попала в топ-5 участниц, обойдя при этом 118 претенденток. Двадцатилетнюю студентку БГЭУ наградили титулом самой красивой девушки Европы. Это наилучший результат нашей республики за всю историю участия в состязании.
А еще на этой неделе в Польше прошел конкурс "Мисс Supranational". На нем звания "Мисс топ-модель Европы" удостоилась Маргарита Мартынова. 22-летняя слонимчанка в конкурсах красоты не новичок. В мае девушка стала "Первой вице-мисс Беларусь", уступив, кстати, Марии Василевич. Эксперты в индустрии моды сходятся во мнении, что белорусские женщины, как и все славянки, отличаются особой красотой: пухлые губы, белоснежная кожа, густые волосы и длинные ноги при изящной фигуре - вот классическая представительница нашей страны.
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