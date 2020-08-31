И еще немного о "мирных" протестах. Накануне в Минске агрессивная толпа повредила служебный автомобиль милиции. Информацию опубликовала в своем телеграм-канале пресс-служба МВД. По сообщению ведомства, около 14:40 возле площади Независимости участники несанкционированного митинга набросились на спецтранспорт и находившихся в нем сотрудников, которые обеспечивали охрану общественного порядка во время незаконных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. В итоге 3 человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы. Среди них тренер по футболу и участник фанатского движения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще один ранее судим и также неоднократно привлекался к административной ответственности. Все они жители Минска. Один из задержанных был в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится проверка, устанавливаются иные причастные. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.



