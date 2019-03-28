Накануне в Минске впервые провели операцию по коррекции порока сердца у новорожденного массой чуть более одного килограмма. Ребенок родился на десять недель раньше срока. Такого крошечного пациента врачи Республиканского центра детской хирургии оперировали впервые. Диагноз – сужение легочной артерии – медики устранили малоинвазивным методом, то есть без применения скальпеля.



Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Состоянием малыша хирурги довольны.