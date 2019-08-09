Беларусь приходит в себя после ливней. Накануне в Минске выпала треть месячной нормы осадков, в Витебске - полторы декадные нормы.



В стране за сутки отключалась электроэнергия в 560 населенных пунктах, под воду ушли дороги, было затруднено движение транспорта, упавшие деревья повредили автомобили. Дожди и грозы, напомним, принес циклон "Хавьер".



Сегодня он уйдет за пределы Беларуси. Еще в выходные будут кратковременные дожди, а с понедельника придет тепло - до 30 с плюсом.