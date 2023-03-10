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Наказание неизбежно: причастные к экстремистской деятельности привлечены к ответственности

Cотрудники ГУБОП проверили на причастность к экстремистским формированиям и опросили более шести десятков лиц. Эта цифра только за минувшие сутки, сообщили в МВД. Пятеро привлечены к уголовной ответственности, еще 21 человек - к административной. Для своевременного предотвращения возможных провокаций и преступлений по всей Беларуси продолжаются мероприятия по установлению скрытых террористических и экстремистских ячеек. Остаться в тени тем - кто вынашивает злые умыслы, не удастся. К ответственности привлекаются конкретные лица, которые ведут подрывную деятельность, совершают акты экстремизма и терроризма.

"Проходил мобилизационный план "Перамога", - говорит задержанный, - так как хотел каких-то перемен. Позже я от этой идеи отказался. Советую остальным прийти и сознаться".

Основной целью является обнаружение скрытых ячеек экстремистов и их пособников, в том числе финансирующих преступную деятельность против Беларуси, в том числе тех, кто намерен осуществить содействие любой преступной деятельности против Беларуси. Как правило, категориями лиц, готовых на сотрудничество с террористами, являются наемники и участники незаконных формирований, находящихся за рубежом, экстремисты внутри страны и активисты, причастные к разжиганию вражды и ненависти в Сети интернет.Если за два с лишним года кто-то не отказался от умысла по дестабилизации обстановки внутри страны и ждет такой команды из-за рубежа, можем с уверенностью заявить, что рано или поздно он будет привлечен к установленной законом ответственности.
Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси


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