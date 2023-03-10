Наказание неизбежно: причастные к экстремистской деятельности привлечены к ответственности

Основной целью является обнаружение скрытых ячеек экстремистов и их пособников, в том числе финансирующих преступную деятельность против Беларуси, в том числе тех, кто намерен осуществить содействие любой преступной деятельности против Беларуси. Как правило, категориями лиц, готовых на сотрудничество с террористами, являются наемники и участники незаконных формирований, находящихся за рубежом, экстремисты внутри страны и активисты, причастные к разжиганию вражды и ненависти в Сети интернет.Если за два с лишним года кто-то не отказался от умысла по дестабилизации обстановки внутри страны и ждет такой команды из-за рубежа, можем с уверенностью заявить, что рано или поздно он будет привлечен к установленной законом ответственности.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси