Наконечники старинных копий, фрагменты керамических изделий нашли на дне Западной Двины в Витебске

Наконечники старинных копий, фрагменты печного изразца и множество других керамических изделий удалось поднять со дна Западной Двины в Витебске во время подводной археологической экспедиции.

На протяжении трех дней сотрудники Института истории НАН Беларуси и волонтеры дайвинг-клуба работали в историческом центре древнего города. Удалось поднять много наконечников копий. И теперь ученым предстоит разгадать множество исторических загадок. Подробности у Марины Романовской.

Из глубины веков. Со дна Западной Двины подняты старинные предметы

Живописные виды на Свято-Успенский кафедральный собор открываются с места проведения археологических раскопок. Участники экспедиции красотами города любуются в основном с водной глади Западной Двины. Река хранит много тайн. Исследователи в буквальном смысле погружаются в глубину веков.









И это далеко не все находки, которые удалось поднять из Западной Двины еще со старта экспедиции. Накануне провели археологическую разведку. Результаты порадовали: за непродолжительный период нашли несколько наконечников копий.

В связи с большой концентрацией артефактов на небольшом отрезке и было принято решение организовать научную экспедицию. В помощь ученым волонтеры из столичного дайвинг-клуба.





Очень быстро, оперативно экспедицию сделали, т. к. время не ждет. Это конец сезона - надо понять, с чем мы столкнулись, с чем имеем дело. Вообще большая работа по их расчистке и консервации. Это отдельный большой труд. Все эти предметы, я думаю, станут украшением Витебского областного краеведческого музея, еще каких-нибудь музеев. Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси

Какие тайны хранят находки?

Фрагменты печного изразца и других керамических изделий, большое количество наконечников копий - все это пролежало на дне Западной Двины не одно столетие. Версии, как все это оказалось в реке, самые разные. И чтобы установить истину, ученым предстоит более глубокое погружение в историю.

Раз есть наконечники, если это была битва за переправу на мосту, при пересечении брода, значит должно быть и другое оружие, элементы амуниции, а не только наконечники копий. Андрей Лихачев, руководитель дайвинг-клуба "Морской пегас"





Именно на этом месте находился старый деревянный мост, который ежегодно приходилось ремонтировать. Но, как показывает практика, у мостов и находили интересные вещи. Более того, это место интересно тем, что мы сейчас в историческом центре Витебска. Денис Юрчак, главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома

Трехдневную экспедицию на Западной Двине ученые называют успешной. Но это только начало работы. Находки досконально изучат. На это нужно время.