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Наконечники старинных копий, фрагменты керамических изделий нашли на дне Западной Двины в Витебске
Наконечники старинных копий, фрагменты печного изразца и множество других керамических изделий удалось поднять со дна Западной Двины в Витебске во время подводной археологической экспедиции.
На протяжении трех дней сотрудники Института истории НАН Беларуси и волонтеры дайвинг-клуба работали в историческом центре древнего города. Удалось поднять много наконечников копий. И теперь ученым предстоит разгадать множество исторических загадок. Подробности у Марины Романовской.
Из глубины веков. Со дна Западной Двины подняты старинные предметы
Живописные виды на Свято-Успенский кафедральный собор открываются с места проведения археологических раскопок. Участники экспедиции красотами города любуются в основном с водной глади Западной Двины. Река хранит много тайн. Исследователи в буквальном смысле погружаются в глубину веков.
И это далеко не все находки, которые удалось поднять из Западной Двины еще со старта экспедиции. Накануне провели археологическую разведку. Результаты порадовали: за непродолжительный период нашли несколько наконечников копий.
В связи с большой концентрацией артефактов на небольшом отрезке и было принято решение организовать научную экспедицию. В помощь ученым волонтеры из столичного дайвинг-клуба.
Очень быстро, оперативно экспедицию сделали, т. к. время не ждет. Это конец сезона - надо понять, с чем мы столкнулись, с чем имеем дело. Вообще большая работа по их расчистке и консервации. Это отдельный большой труд. Все эти предметы, я думаю, станут украшением Витебского областного краеведческого музея, еще каких-нибудь музеев.
Какие тайны хранят находки?
Фрагменты печного изразца и других керамических изделий, большое количество наконечников копий - все это пролежало на дне Западной Двины не одно столетие. Версии, как все это оказалось в реке, самые разные. И чтобы установить истину, ученым предстоит более глубокое погружение в историю.
Раз есть наконечники, если это была битва за переправу на мосту, при пересечении брода, значит должно быть и другое оружие, элементы амуниции, а не только наконечники копий.
Именно на этом месте находился старый деревянный мост, который ежегодно приходилось ремонтировать. Но, как показывает практика, у мостов и находили интересные вещи. Более того, это место интересно тем, что мы сейчас в историческом центре Витебска.
Трехдневную экспедицию на Западной Двине ученые называют успешной. Но это только начало работы. Находки досконально изучат. На это нужно время.
Также ученым предстоит узнать, к одному или нескольким историческим событиям принадлежат находки. Вообще, пока вопросов больше, чем ответов. Но достоверно известно: артефакты помогут раскрыть ещё больше тайн древнего Витебска.
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