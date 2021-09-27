Накопительная пенсия в Беларуси - почему это выгодно и как будет работать новая система

В 2022 году в Беларуси заработает новая пенсионная программа. Каковы ее особенности, чем она лучше существующей программы, кто, как и сколько сможет накопить к основной пенсии. Обо всем этом детально в программе "Главный эфир" рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.



Сразу нужно сказать о том, что появление нового механизма не отменяет действующую солидарную пенсионную систему, когда пенсионерам платят деньги, которые собирают в виде пенсионных взносов с работающих ныне людей. Социальные гарантии государство сохранит и в будущем.





Чем новая пенсионная программа будет отличаться от действующей сейчас

Сегодня в Беларуси применяется компонентная система, которая состоит из обязательного страхования в рамках солидарной системы и такого обаятельного вида страхования, как профессиональная пенсия для людей, работающих во вредных и особых условиях.

Элемент накопительного добровольного страхования в дополнение к государственному обеспечению сейчас также есть. Но эта сфера пока развита слабо.

Факт На сегодня число тех, кто начал копить на "вторую" пенсию, составляет 5 % от общего количества работающих в стране.

В новой пенсионной программе будет предлагаться софинансирование. На первый взгляд может показаться, что это софинансирование работодателем. Но на самом деле это будет софинансирование со стороны государства.

Как это работает

Работник принимает решение об участии в этой системе добровольного страхования (максимальный взнос для него - 10 % от средней заработной платы; для работодателя - 3 %). Работает механизм соразмерно, то есть если человек решил перечислять взнос в виде 3 %, работодатель добавит такой же процент, то же самое касается 1-2%-ных взносов. Однако если работник выберет 4 % и выше (но не более 10 %), наниматель все равно добавитк этой сумме 3 %. Максимально в совокупности получается 13 %.

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Сегодня работодатель на пенсионное страхование отчисляет 28 % от заработка каждого своего сотрудника.Если из этой цифры вычесть 3 % (максимальный взнос для работодателя при накоплении сотрудником "второй" пенсии), то для Фонда социальной защиты населения это будут выпадающие доходы. И здесь уже участником выступит государство, которое будет перечислять эти выпадающие доходы в бюджет фонда, чтобы обеспечить выплату пенсий в рамках солидарной системы (текущие платежи).

Кто сможет участвовать в новой программе добровольного пенсионного страхования

В первую очередь в программе добровольного пенсионного страхования смогут участвовать наемные работники, с которыми заключен трудовой договор. Если говорить о возрастных критериях, то здесь тоже есть ограничения - начинать участвовать в программе можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Такое возрастное условие определили, потому что очень важен период накопления - чем он длиннее, тем большая сумма сформируется (она в последующем и будет распределяться, как дополнительная пенсия).

Человек сам принимает решение, в течение какого срока - 5 либо 10 лет - по достижении общеустановленного пенсионного возраста он будет использовать этот накопленный ресурс.

Когда начнет действовать новый механизм накопления пенсии

В проекте указа предусмотрена дата 1 октября 2022 года, потому что надо провести ряд организационно-технических мероприятий, доработать программные ресурсы, чтобы без сбоев 1 октября человек мог либо прийти в страховую организацию, заполнив заявление, либо подать заявление в электронном виде через сайт и, заключив договор, вступить в эту систему.

Какая организация будет заниматься пенсионными накоплениями

Вопросами дополнительного пенсионного накопления будет заниматься Республиканское унитарное страховое предприятие "Стравита". Почему именно "Стравита"? Потому что государство гарантирует сохранность всех накопленных сумм. И если оно гарантирует, то, конечно, делает эточерез государственную организацию.

Плюс ко всему, у "Стравиты" достаточно развитая сеть филиалов. Если посмотреть на действующий механизм, то сейчас более 90 % из тех, кто уже накапливает себе дополнительную пенсию, делают это как раз через данную страховую компанию.





На сколько вырастет пенсия с учетом накоплений

Специалисты сделали виртуальные расчеты. Вот что получилось бы, если бы новый механизм работал, к примеру, уже лет двадцать.

Первый вариант

Работник принимает решение за три года до выхода на пенсию начать накапливать, отчисляя 5 % от средней заработной платы. Работодатель вслед за ним перечисляет 3 %. Всего получилось 8 %. Накопленные средства человек решает получать в течение пяти лет после выхода на пенсию. В таком случае получится прибавка к пенсии около 70 рублей.

Второй вариант

Работник в возрасте 45 лет принимает решение начать накапливать. Исходя из максимального трудового стажа, женщины будут накапливать 13 лет, мужчины - 18. Если применить ту же формулу (8 % от средней зарплаты), мужчины дополнительно к свой основной пенсии, которую гарантирует государство,в течение пяти лет будут получать прибавку около 325 рублей, женщины - около 284 рублей.





Максимальный трудовой стаж для женщин (а в него включаются и учеба, и уход за детьми) - 40 лет. У мужчин максимальный трудовой стаж составляет 45 лет, куда входит и служба в армии.

При общем стаже 40-45 лет в среднем пенсия составляет 570 рублей. Вот и посчитаем: у пенсионера с таким же стажем и такой же заработной платой с учетом дополнительных накоплений за 18 летпенсиясоставит 900 рублей.

