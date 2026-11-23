Европа увязла в экономических и социальных проблемах, но политические элиты не спешат их решать и не собираются урезать военные расходы, которые оплачивают обычные граждане.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"То, что сейчас происходит в Европе, - это в чистейшем виде так называемый накопительный эффект, когда комплекс проблем, который существует во всех странах Европы, уже достиг некой критической массы. И какая из этих проблем является триггером, в результате которого в той или иной стране люди выходят на улицу - будь то студенческие протесты, будь то протесты из-за повышения стоимости коммуналки или, не дай бог, из-за недоступности жилья, как это происходит в той же Испании, - это уже не так важно".

По его словам, решение этих экономических и социальных проблем, по всей видимости, будет стоить триллион евро для всего европейского континента. И здесь всплывает главный вопрос: где взять деньги? Это ключевой момент.

"У европейцев вполне вероятно был сценарий в 2022 году: нанесение стратегического поражения России и освоение ее в лучших традициях девяностых годов. Как говорится в одном известном российском меме: не получилось - не фортануло. От этого сейчас мы видим, как действующие европейские элиты пытаются играть ва-банк и до конца, когда уже очевидно, что ставка не сработала и не сработает. Но свернуть данную политическую линию они не могут, т. к. признать свое поражение - это равноценно тому, что оказаться на скамье подсудимых", - добавил Семибратов.