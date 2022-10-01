Накопительное пенсионное страхование начинает действовать в Беларуси

С 1 октября начинает работать накопительное пенсионное страхование. Это новый механизм, который позволит получитьдополнительный доход, по сути, вторую пенсию. Белорусы смогут участвовать в этой программе по желанию.



Страховые компании и прежде предлагали подобные проекты, но теперь на дополнительный доход к пенсии поможет накопить государство: наравне с работником отчислять взносы будет и его работодатель. Новый механизм не предполагает отмены или урезания традиционной пенсии. Она будет начисляться в полном объеме.



10 процентов для работника в качестве отчислений - это максимум. Этот процент можно выбрать и варьировать от одного до 10. К тому же его позволят менять в течение всего срока выплат, но не чаще раза в год.



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