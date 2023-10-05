Налетчики несколько лет держали в страхе барановичских коммерсантов - как удалось обезвредить банду

Разбойное нападение в ноябре 2017-го на дом директора фирмы грузоперевозок из Барановичей стало очередным эпизодом из дела банды налетчиков. Они уже несколько лет держали в страхе местных коммерсантов. Прямых доказательств того, что орудует одна и та же группа, у правоохранителей не было, но подчерк во всех случаях был схожим. На дома нападали по ночам, когда люди спали. А среди жертв были, как правило, состоятельные коммерсанты.





Геннадий Валуй был среди тех, кто первым взялся за расследование этого дела. Еще до того как подключились следователи, барановичские сыщики уже пытались выйти на след банды налетчиков. И так практически всегда. Сотрудники уголовного розыска оказываются одними из первых на местах преступления. И неважно, что произошло - вооруженный грабеж или кража шуруповерта из бытовки. Их задача - в самые короткие сроки задержать преступников. Ведь как показывает практика, именно в первые часы после преступления злоумышленник может наделать ошибок и быть пойманным.

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Предпринимательница из Барановичей оказалась не из робкого десятка. Понимая, что ей нужно тянуть время, она несколько раз отправляла грабителей в подвал искать якобы спрятанные там деньги. Когда женщина в очередной раз осталась сама в комнате, ей удалось распутать руки и нажать тревожную кнопку. Через несколько минут правоохранители были на месте происшествия. Но преступники, заметив подъезжающую машину с мигалками, успели скрыться. Сыщики шли по их следам, но в ту ночь злоумышленникам удалось скрыться. Однако уже на следующий день сотрудники уголовного розыска обследовали всю территорию в частном секторе, где произошел грабеж. И это принесло свои плоды. Был найден рюкзак, с помощью которого в будущем удастся доказать причастность одного из грабителей к этому преступлению.

Во время очередного грабежа налетчики снова ворвались в чужой дом поздно ночью. Причем, как позже установят сыщики, накануне преступления они приходили к этому дому и примеряли лестницу. Преступников интересовало, смогут ли они с помощью ее пробраться в окно на втором этаже. На этот раз был ограблен коммерсант. После этого налета сыщики окончательно убедились, что во всех случаях работали одни и те же преступники. Оперативники стали узнавать, какие мобильные телефоны находились в зоне совершения преступлений. Но как позже выяснится, злоумышленники были настолько осторожны, что ни на разведку перед ограблением, ни на само ограбление они никогда не брали мобильники.

Именно благодаря грамотному общению с подозреваемым у Геннадия получится установить всех причастных к нападению на коттеджи в Барановичах. Допрос тянулся около недели. Лишь после того как сыщик нашел свой ключик к фигуранту, он пошел на контакт. Но это будет лишь в конце расследования. А после 2017 года преступники совершили еще целый ряд грабежей. И почти во всех случаях они не оставляли следов. За время из вещдоков была лишь часть перчатки, которую оторвал потерпевший во время первого грабежа, рюкзак, найденный недалеко от места преступления, и данные австрийской сим-карты, которая была засвечена на нескольких грабежах.

Но тогда связать владельца машины с грабежами не удалось. После нескольких неуспешных попыток оперативникам даже удалось взять образцы ДНК этого человека, чтобы сравнить их с образцами, полученными с перчатки и рюкзака. Но совпадения не выявили и подозреваемого отпустили. Как позже выяснится, зря, ведь он все-таки был причастен к грабежам. Позже об этом в самых первых показаниях расскажет организатор банды. Причем попадется этот прожженный бандит по глупости лишь в 2021 году.