Особенные увлечения с местным колоритом. Налибокский край богат одаренными и интересными людьми. Так Марьян Янушкевич из деревни Мешичи собирает и реставрирует старинные вещи разных эпох. К хранителю истории и раритетов в гости попала Лариса Гулякевич (видео).