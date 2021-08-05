ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Налибокский край богат одаренными и интересными людьми

Особенные увлечения с местным колоритом. Налибокский край богат одаренными и интересными людьми. Так Марьян Янушкевич из деревни Мешичи собирает и реставрирует старинные вещи разных эпох. К хранителю истории и раритетов в гости попала Лариса Гулякевич (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все