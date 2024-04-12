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Наливайко: Беларусь создает все условия для развития электронного документооборота

Беларусь создает все условия для развития электронного документооборота. Об этом заявил министр по налогам и сборам. Профильное ведомство рассчитывает на более активное участие бизнеса в цифровизации процессов. В этом направлении ведется совместная работа и на евразийском пространстве. По ряду аспектов Беларусь ушла далеко вперед. Несколько пилотных проектов с Россией, которые себя эффективно зарекомендовали, планируется масштабировать на уровень ЕАЭС.

Цифровые новации этого года представителям бизнеса разъяснили во время форума "Развитие электронного документооборота в Республике Беларусь". Он собрал более 400 участников из разных сфер экономики.

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