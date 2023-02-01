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Сбор за пересечение границы на машине введен в трех областях Беларуси
Сборы за пересечение границы Беларуси вводятся с 1 февраля в трех областях страны - Витебской, Гродненской и Брестской, пишетSputnik.
Чтобы выехать из республики в Литву, Латвию и Польшу, нужно заплатить на границе пошлину в размере одной базовой величины - сейчас это 37 рублей. Срок действия нового сбора - до 1 января 2025 года.
Кому платить налог не нужно?
От уплаты пошлины освобождаются лишь некоторые граждане.
К примеру, в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей, платить не придется представителям белорусских госорганов, которые выполняют служебные обязанности. Для этого чиновникам нужно будет показать на границе удостоверение.
Также освобождаются от уплаты:
- граждане, выезжающие за границу для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица
- выезжающие из Беларуси после похорон членов семьи или близких родственников
- лица, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки, органы и ткани человека для трансплантации
- иностранцы, выезжающие после санаторно-курортного оздоровления в белорусских здравницах
- лица, которых депортируют из страны
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