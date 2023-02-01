Сбор за пересечение границы на машине введен в трех областях Беларуси

Сборы за пересечение границы Беларуси вводятся с 1 февраля в трех областях страны - Витебской, Гродненской и Брестской, пишетSputnik.



Чтобы выехать из республики в Литву, Латвию и Польшу, нужно заплатить на границе пошлину в размере одной базовой величины - сейчас это 37 рублей. Срок действия нового сбора - до 1 января 2025 года.

