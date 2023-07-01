Налог на профдоход стал обязательным для ремесленников и субъектов агроэкотуризма

Физические лица, ведущие ремесленную деятельность и деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, обязаны с 1 июля 2023 года применять налог на профессиональный доход при отсутствии решений местных исполнительных и распорядительных органов о праве применять иной режим налогообложения, передает БЕЛТА.

необходимо установить на свой смартфон или компьютер приложение "Налог на профессиональный доход" и через него проинформировать налоговый орган о применении данного налога. Информация, касающаяся установки, регистрации и использования приложения, размещена на официальном сайте налоговых органов. Там же можно ознакомиться с ответами на наиболее распространенные вопросы.

Как сообщалось, основная ставка НПД составляет 10% от полученной валовой выручки. При работе с физическими лицами или иностранными организациями она применяется независимо от суммы дохода. При работе с белорусскими организациями в пределах Br60 тыс. ставка налога составляет 10%, свыше этой суммы - 20%. Плюс данной ставки налога в том, что она включает в себя как налоговый платеж в бюджет, так и отчисления в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование, т.е. дополнительной уплаты в ФСЗН не требуется. А для лиц, получающих любой вид пенсии, ставка налога уменьшается до 4%.

В качестве дополнительных льгот предусмотрен налоговый вычет в размере Br2 тыс. Это та сумма дохода, которая не облагается налогом. Иными словами, налоговая база уменьшается на Br2 тыс. Когда плательщик заработает сумму более Br2 тыс., то с суммы превышения он начнет платить налог на профессиональный доход. Но эта льгота применяется только для лиц, впервые зарегистрировавшихся плательщиками НПД.