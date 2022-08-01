Самозанятые с 2023 года будут платить налог на профессиональный доход - рассказываем, в чем его преимущества

Правительство еще определит перечень лиц, которые будут попадать под данный налоговый режим. Я бы хотел отметить ряд преимуществ этого налогового режима по сравнению с действующим. Ставка налога составляет 10 % от полученного дохода. Если есть еще взаимодействие дополнительно с юридическими лицами и белорусскими организациями и размер годового дохода превысил 60 тыс. белорусских рублей, то здесь налог будет начисляться по ставке 20 %.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси