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Самозанятые с 2023 года будут платить налог на профессиональный доход - рассказываем, в чем его преимущества
С 1 января 2023 года в Беларуси вводится налог на профессиональный доход самозанятых. Он предусматривает взимание налога в процентах от выручки и будет включать обязательные страховые взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения.
Правительство еще определит перечень лиц, которые будут попадать под данный налоговый режим. Я бы хотел отметить ряд преимуществ этого налогового режима по сравнению с действующим. Ставка налога составляет 10 % от полученного дохода. Если есть еще взаимодействие дополнительно с юридическими лицами и белорусскими организациями и размер годового дохода превысил 60 тыс. белорусских рублей, то здесь налог будет начисляться по ставке 20 %.
"Белорусская деловая газета" отмечает, что повышенная ставка налога (20 %) будет применяться не ко всей сумме доходов, а только к сумме, превышающей в пределах календарного года 60 тыс. рублей.
Как пояснили в пресс-службе Фонда социальной защиты населения, налог на профессиональный доход заменит подоходный налог и в него уже будут включены взносы на пенсионное страхование - 60 % от суммы налога направят в бюджет ФСЗН. На основе этих данных и будет рассчитываться страховой стаж, с учетом которого назначается пенсия.
Для работающих пенсионеров начисленная сумма налога будет уменьшена на сумму взносов в пенсионный фонд. То есть они не будут платить взносы в ФСЗН.
Плательщиками налога на профессиональный доход, согласно информации "Белорусской деловой газеты", станут самозанятые, которые подпадают под следующие условия:не имеют работодателя; не привлекают к деятельности других физлиц по трудовым или гражданско-правовым договорам;не имеют дохода от использования имущества.
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