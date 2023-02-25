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Налог на собак увеличивается в Минске с 1 апреля
Налог на владение собаками увеличится. Изменения в инструкцию о налоге, утвержденную решением Минского городского Совета депутатов в 2010 году, внесены на внеочередной, 41-й сессии Минского городского Совета депутатов 24 февраля, сообщает агентство "Минск-Новости".
Как пояснила начальник главного финансового управления Мингорисполкома Татьяна Астрейко, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. "Об изменении законов по вопросам налогообложения"были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставки налога за владение собаками будут увеличены до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях. Однако, поскольку местные Советы депутатов имеют право уменьшать ставки данного налога, жители столицы будут платить меньшую сумму:
- 37 рублей за породы, включенные в перечень потенциально опасных;
- 11,1 рубля в иных случаях.
Татьяна Астрейко также отметила, что данное изменение действующего решения Минского городского Совета депутатов не повлечет изменения величины доходов, расходов, источников финансирования дефицита как республиканского, так и местного бюджета.
Планируется, что принятое решение вступит в силу с 1 апреля 2023 г.
Инвалидам по зрению, которые держат собак-поводырей, как и прежде, не нужно платить этот налог. В частных домах тоже можно не платить за одну собаку, если она не используется в предпринимательской деятельности.
Перечень потенциально опасных собак был утвержден Мнсельхозпродом в 2001 году, в него вошли 40 пород. Со списком можно ознакомиться насайтеНационального правового интернет-портала.
Для чего нужен налог на собаку?
Немногочисленные приюты для бездомных животных в Беларуси существуют в основном за счет пожертвований. Однако есть приюты, которые частично существуют и за счет государственного финансирования.
Деньги, полученные с налога на содержание домашних животных, тоже могут быть направлены на финансирование приютов или же площадок для выгула собак.
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