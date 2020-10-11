Налог на землю и недвижимость нужно оплатить до 15 ноября

Белорусам до 15 ноября нужно оплатить налог на землю и недвижимость. Это касается тех, у кого есть в собственности участок или несколько квартир. Сумма зависит от оценочной стоимости квадратных метров или кадастровой стоимости земли. В среднем за дополнительную квартиру в Минске за год нужно заплатить от 80 до 100 рублей. Предусмотрены и льготы.В среднем полтора миллиона белорусов попадают под плательщиков земельного налога и недвижимость. На сегодня треть из них уже перечислили средства.



