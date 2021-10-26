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Налог на землю и недвижимость нужно уплатить белорусам до 15 ноября
До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на недвижимость и земельный. Тем, кто не заплатит вовремя или оплатит, но не полностью, грозит штраф - 15 % от суммы, а также пеня за каждый день просрочки. Все извещения уже на руках, в них указана сумма и реквизиты. За недвижимость платят те, у кого в собственности более одной квартиры, а сумма зависит от оценочной стоимости жилья. Освобождаются от этого налога только многодетные семьи. Что касается платы за землю, то здесь льготы у пенсионеров, инвалидов I и II групп и несовершеннолетних. Всего в базе плательщиков этих налогов до 2,5 млн белорусов.
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