Налог на землю и недвижимость нужно уплатить белорусам до 15 ноября

До 15 ноября белорусам нужно уплатить налог на недвижимость и земельный. Тем, кто не заплатит вовремя или оплатит, но не полностью, грозит штраф - 15 % от суммы, а также пеня за каждый день просрочки. Все извещения уже на руках, в них указана сумма и реквизиты. За недвижимость платят те, у кого в собственности более одной квартиры, а сумма зависит от оценочной стоимости жилья. Освобождаются от этого налога только многодетные семьи. Что касается платы за землю, то здесь льготы у пенсионеров, инвалидов I и II групп и несовершеннолетних. Всего в базе плательщиков этих налогов до 2,5 млн белорусов.