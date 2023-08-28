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"Налоги в Баварии 55 %, а чистая зарплата уже не такая уж и сладкая" - вернувшийся из Германии врач рассказал, как ему жилось в эмиграции

"Налоги в Баварии 55 %, а чистая зарплата уже не такая уж и сладкая" - вернувшийся из Германии врач рассказал, как ему жилось в эмиграции

Миф о том, что любой хороший специалист, приехав туда, на Запад, автоматически оказывается в системе и зарабатывает огромные деньги, существует давно. О том, как происходит на самом деле, в проекте "Актуальное интервью" рассказал ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории Александр Пипкин, который на волне событий 2020 года уехал в Германию.

Да, согласился Александр, в Германии зарплаты выше, но и траты там гораздо больше. Жилье в том месте,где он жил,например, можно снять минимум за 700 евро. И это если брать комнатушку, подчеркнул Александр. Более-менее хорошее жилье обойдется в 1,5-2 тыс. евро в месяц.

В Германии любят говорить про зарплату в брутто (без вычета налогов). Но "чистая" зарплата уже не такая сладкая, потому что налоги в Баварии, например, составляют 55 %. Оставшуюся часть ты тратишь на жилье, продукты, и остается не такая большая сумма.
Александр Пипкин

В медицинских кругах Александр Пипкин известенкак опытный ортопед-травматолог. На его счету 5,5 тыс. проведенных операций.Ранее он был членом президиума координационного совета оппозиции - не самым последним человеком в кругах уехавших. Однако на собственном опыте убедился, что эта структура не занималась ничем полезным. Побывав в Германии, он пересмотрел свои взгляды на происходящее и менее чем через год вернулся в Беларусь. Политикой заниматься больше не намерен.

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