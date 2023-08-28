"Налоги в Баварии 55 %, а чистая зарплата уже не такая уж и сладкая" - вернувшийся из Германии врач рассказал, как ему жилось в эмиграции

Миф о том, что любой хороший специалист, приехав туда, на Запад, автоматически оказывается в системе и зарабатывает огромные деньги, существует давно. О том, как происходит на самом деле, в проекте "Актуальное интервью" рассказал ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории Александр Пипкин, который на волне событий 2020 года уехал в Германию.



Да, согласился Александр, в Германии зарплаты выше, но и траты там гораздо больше. Жилье в том месте,где он жил,например, можно снять минимум за 700 евро. И это если брать комнатушку, подчеркнул Александр. Более-менее хорошее жилье обойдется в 1,5-2 тыс. евро в месяц.

В Германии любят говорить про зарплату в брутто (без вычета налогов). Но "чистая" зарплата уже не такая сладкая, потому что налоги в Баварии, например, составляют 55 %. Оставшуюся часть ты тратишь на жилье, продукты, и остается не такая большая сумма. Александр Пипкин