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Налогоплательщики Литвы призвали своего президента к ответу за расходы на проживание Светланы Тихановской
"Властям нужно было спросить у литовского народа, прежде чем тратить деньги налогоплательщиков на бывшую участницу предвыборной гонки в Белоруссии"
, - считает член комитета "Русскоговорящая Клайпеда" Артур Крижановский. В открытом письме он обратился к президенту как гражданин Литвы и налогоплательщик. Мужчина возмущен тем, что экс-кандидат оказалась в Литве, к тому же не в центре приема беженцев, а в одном, по его словам, из лучших отелей Вильнюса. Среди вопросов, адресованных президенту, есть и такой: кто платит за содержание Тихановской? И существует ли какой-то бюджет на проживание?
"Отобьются ли расходы на эту, мягко говоря, странную историю? Вы ведь надолго портите отношения с соседним государством, а у нас вы спросили? У народа? Нет, не спросили, а может, вы залезли в бюджетные деньги? Притом что у нас, налогоплательщиков, почему-то не спросили, надо ли нам оплачивать весь этот цирк, кто покроет убытки от испорченных в конец отношений с Беларусью? Кто возместит Клайпеде и нашему порту упущенную выгоду?"
, - Артур Крижановский.
В заключение Крижановский задается вопросом, а не уходят ли деньги литовских налогоплательщиков на разжигание цветных революций.
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