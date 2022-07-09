Налоговая Беларуси идет навстречу плательщикам

Медицина, образование, социальная сфера - все это поддерживается материально по большей степени из наших налогов. Эти доходы всегда были и остаются главным финансовым ресурсом государства: за счет них формируется более двух третей консолидированного бюджета Беларуси. 10 июля свой профессиональный праздник отметят работники налоговых органов. Антон Малюта - о направлениях их деятельности.

Инспекция МНС по Центральному району столицы. Пик посещения приходится на даты подачи налоговой декларации, в остальное - спокойное - время здесь можно насчитать около сотни человек в день.

Индивидуальный предприниматель Армен Арзуманян, как и многие другие плательщики, сегодня пришел за консультацией опытных специалистов. Но, признается, в налоговой не был давно - все взаимодействие в формате онлайн. И это значительно облегчает жизнь.

Намного проще электронную декларацию подать и тут же проверить ее правильность. Если совершил ошибку, инспектор в течение 24 часов сделает пометку, и ты это увидишь в своем кабинете.

Это хороший пример того, что налоговая готова идти навстречу плательщикам. Ведь есть заинтересованность в эффективной работе предприятий и бизнеса. Сегодня в центре внимания всей системы - от министерства до конкретных инспекций - дальнейшее упрощение налоговых процедур. И субъекты хозяйствования это ценят.

Мне как человеку, имеющему стаж работы около 30 лет в бухгалтерии, очень заметны изменения взаимоотношений между плательщиками и налоговыми органами, также импонирует такой факт, как взаимодействие с представителями плательщика при принятии законодательных актов и учет мнения плательщиков. Также хотелось бы отметить как достижение стабильность и предсказуемость налогового законодательства.

Электронные сервисы совершенствуются, что не может не радовать, так как это существенно влияет на работу бухгалтера, на качество бухгалтерского и налогового учета. Проще говоря, плательщику становится удобнее исполнять свои налоговые обязательства. Алла Панько, директор бухгалтерской компании

Как заявляют в МНС, белорусы - добросовестные плательщики налогов. Доля нарушителей постоянно снижается и на сегодня составляет менее 2 %. Этому способствует и обновленная стратегия контрольной деятельности. Она основана на принципе минимального вмешательства в деятельность плательщиков с максимальным эффектом для бюджета.

Там, где работает налоговая служба в части принудительного взыскания, проведения каких-то проверок, это всего 1-2 процента. Это говорит о том, что у нас в стране выстроена довольно эффективная система налогового администрирования, которая позволяет решать основные задачи, стоящие перед налоговой службой, - поступление полных и своевременных налогов в бюджет.

Хорошие результаты и в борьбе с зарплатами в конвертах. За минувший год направлено более 40 тысяч уведомлений на добровольное исполнение обязательств. Как итог - поступление в бюджет более 12 миллионов рублей. Благодаря опять же новым технологиям скрывать выручку все сложнее.

Налоговая служба продвигает максимально развитие безналичных расчетов, наш ближайший партнер в этом плане - Национальный банк. Мы стараемся максимально продвигать безналичные расчеты в этом направлении, и, безусловно, сфера контроля в этой части (это общепит и розница) - именно та, где высока доля наличных расчетов.

Чтобы максимально сократить число теневых доходов, специалисты периодически пересматривают действующее законодательство. Учитывают мнения всех заинтересованных.