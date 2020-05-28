Налоговая напоминает физлицам об уплате подоходного налога

Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно сделать в отделениях банка или почты, через интернет-банкинг или личный кабинет налогоплательщика. Такой кабинет себе уже открыли около семисот тысяч белорусов.



Ольга Анищенко покажет и расскажет, как не задолжать налОговой. Итак, дедлайн рассчетов с налоговой - будущий понедельник, 1 июня. В запасе несколько рабочих дней, чтобы заплатить подоходный в банке или на почте. И чуть больше запаса времени для дистанционной оплаты.Налоговая обращается, понятно, не ко всем плательщикам. Лишь тем, кто подал (или обязан был) представить декларации.







Основная группа - автолюбители

Те, кто заработал на продаже авто. Грузовой или второй легковой в течение года. Сделки с недвижимостью также декларируют: продажи второй или более квартиры, гаража или земельного участка. Но! В течение последних пяти лет. В поле зрения налоговой попадают и дорогие подарки. Если их сумма превысила более 6,5 тысяч, налог начислят. Но родственники не считаются! Декларации представляют и любители онлайн-игр, интернет-казино… А в целом любой доход из-за границы требует отчетности.





Нынешний год отличился лояльными сроками

Подачу деклараций продлили еще на месяц. На тот случай, если кто-то оказался на карантине или вообще не смог вовремя вернуться в страну. В МНС обратили внимание: главное - не наказать, а предупредить нарушения.А в целом налоговики получили порядка 30 тысяч деклараций. Как и годом ранее. Но многие ушли в онлайн: около 60% документов люди подали в электронном виде. Через личный кабинет на сайте министерства. Регистрируешься - и получаешь все налоговые сведения на дистанции! Даже декларацию предварительно заполнит инспектор на основании данных, полученных от различных госорганов.





Пару минут - и налоги оплачены