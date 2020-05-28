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Налоговая напоминает физлицам об уплате подоходного налога
Его начисляют на основании поданных деклараций. Граждане были обязаны это сделать до конца апреля. А оплатить сбор нужно до 1-го июня включительно. Это можно сделать в отделениях банка или почты, через интернет-банкинг или личный кабинет налогоплательщика. Такой кабинет себе уже открыли около семисот тысяч белорусов.
Ольга Анищенко покажет и расскажет, как не задолжать налОговой. Итак, дедлайн рассчетов с налоговой - будущий понедельник, 1 июня. В запасе несколько рабочих дней, чтобы заплатить подоходный в банке или на почте. И чуть больше запаса времени для дистанционной оплаты.Налоговая обращается, понятно, не ко всем плательщикам. Лишь тем, кто подал (или обязан был) представить декларации.
Основная группа - автолюбители
Те, кто заработал на продаже авто. Грузовой или второй легковой в течение года. Сделки с недвижимостью также декларируют: продажи второй или более квартиры, гаража или земельного участка. Но! В течение последних пяти лет. В поле зрения налоговой попадают и дорогие подарки. Если их сумма превысила более 6,5 тысяч, налог начислят. Но родственники не считаются! Декларации представляют и любители онлайн-игр, интернет-казино… А в целом любой доход из-за границы требует отчетности.
Нынешний год отличился лояльными сроками
Подачу деклараций продлили еще на месяц. На тот случай, если кто-то оказался на карантине или вообще не смог вовремя вернуться в страну. В МНС обратили внимание: главное - не наказать, а предупредить нарушения.А в целом налоговики получили порядка 30 тысяч деклараций. Как и годом ранее. Но многие ушли в онлайн: около 60% документов люди подали в электронном виде. Через личный кабинет на сайте министерства. Регистрируешься - и получаешь все налоговые сведения на дистанции! Даже декларацию предварительно заполнит инспектор на основании данных, полученных от различных госорганов.
Пару минут - и налоги оплачены
В министерстве нам показали, как это сделать… Отправная точка - сайт ведомства. Логин и пароль открывает доступ к личным данным. Выбираем оплату налогов, а после - даже банк, клиентом которого являемся. А можно даже через QR-код, если в смартфоне есть нужная программа... Но важно знать, что удаленно подключить личный кабинет не получится. В налоговую придется заглянуть, чтобы получить личные пароли. На дистанции их не предоставят. Но налоговики напоминают, что заплатить можно еще в отделениях банка или почты. А еще - об ответственности для тех граждан, кто не торопится оплачивать начисленный сбор. Тем, кто опоздает, грозит штраф в 15 % от неоплаченной суммы налога.
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