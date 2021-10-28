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Налоговые новации - для самозанятых в Беларуси создадут цифровую платформу

Для самозанятых в Беларуси разрабатывают цифровую платформу, которая позволит выполнять все необходимые процедуры - от регистрации до прекращения деятельности или уплаты налогов.

Планируется, что этот продукт позволит работать с использованием безналички. Установив приложение, гражданин сможет работать с потребителями и принимать платежи, выдавать чеки, рассчитывать и уплачивать налоги, словом, выполнять свои обязательства перед государством - рассказали в профильном ведомстве. Через приложение можно будет работать и с организациями, но, правда, с определенными ограничениями.

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