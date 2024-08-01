Налоговые органы Беларуси начали рассылать физлицам извещения об уплате имущественных налогов

С 1 августа налоговые органы начинают направлять физическим лицам извещения на уплату земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога. В извещении видны сразу три налога вне зависимости от объектов налогообложения, которые могут находиться на территории всей Республики. Поэтому физическому лицу удобно получить и сразу видеть расчет по каждому объекту налогообложения и общую сумму. Другой особенностью уплаты налогов в текущем году является то, что уплата налога производится единым имущественным платежом, т.е. общей суммой. Не отдельно каждый налог, когда необходимо было убирать каждый регион, где находится объект недвижимости, проплачивать налог недвижимости, потом земельный налог, выбирать район по месту жительства для того, чтобы оплатить транспортный налог, а единой суммой.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси