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Налоговые органы Беларуси начали рассылать физлицам извещения об уплате имущественных налогов
Налоговая начала рассылку извещений на уплату имущественных сборов. Уже завтра каждый обладатель квартиры, машины или земельного участка увидит в ЕРИП начисленную сумму за прошлый год. Все три налога впервые объединили в один имущественный платеж. Помимо электронной версии плательщики получат извещения по почте. В профильном министерстве отметили - уведомления отправят почти 3,5 млнбелорусов. Это сделано в первую очередь для удобства плательщиков. Прежде нужно было оплачивать каждый налог отдельно, теперь же можно разово уплатить всю сумму. А при желании разбить ее на несколько частей.
С 1 августа налоговые органы начинают направлять физическим лицам извещения на уплату земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога. В извещении видны сразу три налога вне зависимости от объектов налогообложения, которые могут находиться на территории всей Республики. Поэтому физическому лицу удобно получить и сразу видеть расчет по каждому объекту налогообложения и общую сумму. Другой особенностью уплаты налогов в текущем году является то, что уплата налога производится единым имущественным платежом, т.е. общей суммой. Не отдельно каждый налог, когда необходимо было убирать каждый регион, где находится объект недвижимости, проплачивать налог недвижимости, потом земельный налог, выбирать район по месту жительства для того, чтобы оплатить транспортный налог, а единой суммой.
Сроки уплаты налогов не изменились. Как и прежде, нужно погасить суммы до 15 ноября.
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