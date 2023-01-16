ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Налоговые органы обновили реестр потенциально неблагонадежных сайтов

Налоговые органы обновили реестр потенциально неблагонадежных сайтов

Налоговые органы обновили реестр потенциально неблагонадежных сайтов, сообщаетБелТА со ссылкой науправлениеоперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

"Традиционно наибольшую опасность представляют сайты, предлагающие разнообразные бытовые услуги физическим лицам. Будьте бдительны, нарушители хорошо маскируются", - предупредили в управлении.

По состоянию на 16 января в реестр включено 105 потенциально неблагонадежных сайтов. Многие из них не зарегистрированы в БелГИЭ - республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью, и возможность идентификации исполнителя у заказчика отсутствует.

Ознакомиться с реестром можно в Telegram-канале управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все