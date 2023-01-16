Налоговые органы обновили реестр потенциально неблагонадежных сайтов, сообщает БелТА со ссылкой науправлениеоперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

По состоянию на 16 января в реестр включено 105 потенциально неблагонадежных сайтов. Многие из них не зарегистрированы в БелГИЭ - республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью, и возможность идентификации исполнителя у заказчика отсутствует.