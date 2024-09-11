Нам интересно перенять белорусский опыт в области производства мягких сыров - итальянский эксперт

Все отмечают, что у нас, можно сказать, безупречное качество, но все равно мы должны двигаться вперед. Поэтому для нас опыт итальянской стороны очень важен. Для нас очень важны технологии новейшие, закваски, применение микроорганизмов или целых комплексов микроорганизмов для повышения качества продукции, какие виды, какие формы и все прочее.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси