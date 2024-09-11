3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Нам интересно перенять белорусский опыт в области производства мягких сыров - итальянский эксперт
Наша молочная продукция - синоним высшего качества. Беларусь и Италия намерены развивать сотрудничество в области молочной промышленности.
В Национальной академии наук сегодня состоялся круглый стол в области технологий переработки молока и производства молочных продуктов. Для участия в Минск прибыла делегация представителей сельскохозяйственных научно-исследовательских центров, вузов и компаний Италии. Речь шла о перспективах сотрудничества с организациями Италии. Отдельно остановились на инновационных разработках наших ученых.
Беларусь является номером один в производстве молочных продуктов на пространстве СНГ. В частности, ваши производители достигли больших успехов в области производства мягких сыров. Нам будет интересно перенять этот опыт. В свою очередь у итальянских предприятий есть достижения в производстве твердых сыров. Мы можем быть полезны друг другу в перенимании навыков.
Все отмечают, что у нас, можно сказать, безупречное качество, но все равно мы должны двигаться вперед. Поэтому для нас опыт итальянской стороны очень важен. Для нас очень важны технологии новейшие, закваски, применение микроорганизмов или целых комплексов микроорганизмов для повышения качества продукции, какие виды, какие формы и все прочее.
Гости подробно ознакомились с последними разработками ученых, представленными на постоянно действующей выставке "Достижения отечественной науки - производству". Мероприятия продолжатся и завтра. Представители итальянской стороны посетят предприятия по производству детского питания, а также отделения аграрных наук НАН Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов