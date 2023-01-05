Нам нужно усилить связь поколений - Костевич о благотворительной акции "От всей души"

Нам нужно усилить связь поколений, заявила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, посещая Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения, пишет БелТА.

"Мы особое министерство, которое сопровождает человека через всю его жизнь - с самого рождения и до последнего вздоха. Когда наступают праздничные рождественские, новогодние дни, мы едем не только к детям, вниманием и заботой также окружаем и пожилых людей. Это наша категория граждан, за которую мы в ответе перед всеми остальными. Мы нацелены на то, чтобы создать им комфортную, уютную, качественную жизнь. Более 20 тыс. человек у нас проживают в домах-интернатах, в основном это одинокие люди, которые уже не могут себя обслуживать. Важно, когда рядом с ними находятся люди, которые максимально помогают сохранить качество жизни", - сказала Ирина Костевич.

По ее словам, особенностью акции стало то, что к ней подключились дети. "Если мы всегда говорили о новогодней акции "Наши дети". То сегодня мы говорим: "Наши дети - нашим пожилым". Мы очень рады, что на старте этой акции молодежь откликнулась. Мы видим, как сейчас каждый день бурлит мероприятиями. Говоря об одиноких пожилых людях, мы понимаем, что им действительно нужна забота, внимание. Самое главное - нам нужно возродить связь поколений. Ведь что такое семья? Это когда три поколения вместе. Наша задача - усилить эту связь поколений. Поэтому мы пошли к нашим пожилым людям, в первую очередь к одиноким, которые находятся в домах-интернатах, в отделениях круглосуточного пребывания или дома одни. Но у нас не снимаются с повестки остальные 365 дней в году внимания и заботы. Это наша работа, наших служб", - подчеркнула министр труда и социальной защиты.

В Дзержинском территориальном центре социального обслуживания населения прошло праздничное мероприятие во время республиканской благотворительной акции "От всей души".

Ирина Костевич в формате душевной беседы за чашкой чая встретилась с активными пожилыми жителями района, волонтерами серебряного возраста. Участники мероприятия говорили о медицине, досуге, делились секретами здоровья и хорошего настроения. На память о встрече министр преподнесла каждому подарок - рождественскую чашку.

Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение жителю Дзержинского района Владимиру Гаркуну благодарности от имени министра труда и социальной защиты за активное участие в волонтерском движении и реализацию проектов по оказанию социальной помощи. "Акция "От всей души" - это хорошая зарядка, хороший позитив, - отметил Владимир Гаркун. - Я сегодня воодушевлен таким мероприятием, праздником, тем, что нас пригласили побыть вместе, встретиться".