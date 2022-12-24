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Нам нужно закрепить потребителей - Головченко
Говоря о союзных операционных импортозамещающих проектах в программе"Вопрос номер один", премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что по каждому из них сформирован график его выполнения, который согласован двумя сторонами: Министерством промышленности Беларуси и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
Глава правительства обратил внимание, что все проекты развиваются с разной скоростью и это зависит от сложности. "В принципе, схема классическая. Первая часть - это либо техническое переоснащение, либо закупка дополнительного оборудования, либо модернизация существующих линий. Вторая - переход к выпуску продукции, опытных, установочных партий, а затем серийное производство", - отметил премьер-министр.
Ранее было подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. "В рамках этого кредита были сформированы именно те проекты, которые имеют интеграционную составляющую. То есть либо где потенциальными потребителями продукции являются российские предприятия, либо где мы видим существенную долю рынка, которую мы можем занять через освоение выпуска новой продукции", - сказал Роман Головченко.
По его словам, очень важно, что мы закрепили потребителей, на которых это ориентировано, чтобы они знали, в какие сроки и какая продукция в каком количестве для них будет предназначена.
Исходя из бизнес-планов, исходя из плана графиков реализации проектов, конечно, основной объем выпуска продукции пойдет в 2024 году. Следующий год - это производственный год. По Гомсельмашу и Минскому подшипниковому заводу уже первая продукция будет в следующем году. Мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно быстрее. Это кредитные деньги, поэтому мы должны обеспечить себе окупаемость и скорейший выход на необходимые режимы выпуска продукции.
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