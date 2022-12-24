Нам нужно закрепить потребителей - Головченко

Исходя из бизнес-планов, исходя из плана графиков реализации проектов, конечно, основной объем выпуска продукции пойдет в 2024 году. Следующий год - это производственный год. По Гомсельмашу и Минскому подшипниковому заводу уже первая продукция будет в следующем году. Мы сами заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно быстрее. Это кредитные деньги, поэтому мы должны обеспечить себе окупаемость и скорейший выход на необходимые режимы выпуска продукции.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь