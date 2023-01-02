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Нам важно не допустить распространение информации, реабилитирующей терроризм - Ленчевская о причинах изменения УК РБ

Депутаты нижней палаты представителей в первом чтении приняли поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ряд существенных изменений. И, как говорят сами разработчики, направлены на защиту интересов государства и общества.

Очевидно, что в наше непростое время самые серьезные преступления планируется и наказывать самым серьезным образом. Нововведения коснутся госслужащих и военных, но направлены в первую очередь на упреждение проявлениям экстремизма и терроризма. Для чего нужны изменения законопроекта, рассказала Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.


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"Вы видите, как накалена военно-политическая ситуация. Деструктивные силы не оставляют желания дестабилизировать все сферы жизнедеятельности. Это прежде всего грозит национальной безопасности, нашему государству и нашим гражданам, - утверждает Марина Ленчевская. - Мы провели большую работу. Некоторые статьи были добавлены в УК, например, "Пропаганда терроризма" или "Нарушение требований к защите государственной тайны".

Все уголовное законодательство нацелено на профилактику и носит превентивно-упреждающий характер. Давайте возьмем в качестве примера новую статью "Пропаганда терроризма". Для чего эта статья вводится в Уголовный кодекс? Нам очень важно не допустить распространение информации, которая реабилитирует терроризм. Сегодня идеология терроризма в некоторых государствах даже популяризируется. Есть и такие государства, где терроризм становится частью их государственной политики.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

"Мы многонациональная и многоконфессиональная страна. И сегодня деструктивные силы могут это использовать во вред национальной безопасности. Поэтому мы должны выстроить четкие барьеры, нарисовать конкретные красные линии", - добавила Марина Ленчевская.

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