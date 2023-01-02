Нам важно не допустить распространение информации, реабилитирующей терроризм - Ленчевская о причинах изменения УК РБ

Все уголовное законодательство нацелено на профилактику и носит превентивно-упреждающий характер. Давайте возьмем в качестве примера новую статью "Пропаганда терроризма". Для чего эта статья вводится в Уголовный кодекс? Нам очень важно не допустить распространение информации, которая реабилитирует терроризм. Сегодня идеология терроризма в некоторых государствах даже популяризируется. Есть и такие государства, где терроризм становится частью их государственной политики.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси