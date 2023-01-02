3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Нам важно не допустить распространение информации, реабилитирующей терроризм - Ленчевская о причинах изменения УК РБ
Депутаты нижней палаты представителей в первом чтении приняли поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ряд существенных изменений. И, как говорят сами разработчики, направлены на защиту интересов государства и общества.
Очевидно, что в наше непростое время самые серьезные преступления планируется и наказывать самым серьезным образом. Нововведения коснутся госслужащих и военных, но направлены в первую очередь на упреждение проявлениям экстремизма и терроризма. Для чего нужны изменения законопроекта, рассказала Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Вы видите, как накалена военно-политическая ситуация. Деструктивные силы не оставляют желания дестабилизировать все сферы жизнедеятельности. Это прежде всего грозит национальной безопасности, нашему государству и нашим гражданам, - утверждает Марина Ленчевская. - Мы провели большую работу. Некоторые статьи были добавлены в УК, например, "Пропаганда терроризма" или "Нарушение требований к защите государственной тайны".
Все уголовное законодательство нацелено на профилактику и носит превентивно-упреждающий характер. Давайте возьмем в качестве примера новую статью "Пропаганда терроризма". Для чего эта статья вводится в Уголовный кодекс? Нам очень важно не допустить распространение информации, которая реабилитирует терроризм. Сегодня идеология терроризма в некоторых государствах даже популяризируется. Есть и такие государства, где терроризм становится частью их государственной политики.
"Мы многонациональная и многоконфессиональная страна. И сегодня деструктивные силы могут это использовать во вред национальной безопасности. Поэтому мы должны выстроить четкие барьеры, нарисовать конкретные красные линии", - добавила Марина Ленчевская.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов