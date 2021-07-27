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НАН Беларуси и Курчатовский институт в меморандуме закрепили направления сотрудничества для ученых двух стран

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