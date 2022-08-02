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НАН Беларуси представляет свои разработки в сфере сельского хозяйства в Башкортостане
Делегация Национальной академии наук Беларуси принимает участие в зональных научно-практических семинарах "День поля - 2022" в Башкортостане, сообщили БелТА в пресс-службе НАН.
На выставке представители организаций НАН Беларуси демонстрируют новейшие разработки в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе сельскохозяйственный комплекс А60-Х, оборудованный системой распыления, а также комплекс мониторинга и картографии на базе БЛА модели А10-V производства Китайско-Белорусского совместного закрытого акционерного общества "Авиационные технологии и комплексы".
Кроме этого, ученые представляют новые сорта и технологии возделывания льна масличного (РУП "Институт льна"), а также перспективные разработки в сфере АПК заочных участников (ГНУ "Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси").
Помимо прочего, члены делегации НАН Беларуси встретились с президентом Академии наук Республики Башкортостан Камилем Рамазановым.
В пресс-службе отметили, что в целях налаживания эффективного сотрудничества и реализации соглашения между НАН Беларуси и Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан делегация НАН Беларуси продолжает поиск потенциальных коммерческих партнеров в области агропромышленного комплекса, а также ведет подготовку участия НАН Беларуси в X Форуме регионов Беларуси и России, который состоится в Уфе (Республика Башкортостан) в 2023 году.
"День поля" - главное региональное событие года для представителей агропромышленного комплекса Башкортостана. На нем демонстрируются новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, организована дегустация продукции ведущих перерабатывающих предприятий. Мероприятие проводится в целях распространения инновационных технологий и передовой практики в сфере сельскохозяйственного производства, внедрения селекционных достижений, обмена опытом и повышения квалификации специалистов.
В этом году семинар проходит с 2 по 3 августа в Благоварском районе Республики Башкортостан.
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