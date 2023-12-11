НАН Беларуси присудила премии 2023 года

Президиум НАН Беларуси 11 декабря подвел итоги конкурса на соискание премий Национальной академии наук Беларуси 2023 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НАН Беларуси.

В области физико-математических наук премия будет вручена старшему научному сотруднику ГНУ "Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси" кандидату физико-математических наук Александру Михалычеву и старшему научному сотруднику ГНУ "Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси" кандидату физико-математических наук Светлане Власенко за цикл работ "Квантовые технологии для высокочувствительных измерений".

Премия в области физико-технических и технических наук будет вручена начальнику управления аппарата Национальной академии наук Беларуси академику, доктору технических наук, профессору Петру Витязю, старшему научному сотруднику государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению" кандидату физико-математических наук Алене Живулько и главному научному сотруднику государственного научно-производственного объединения "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению" доктору физико-математических наук Казимиру Янушкевичу за работу "Фазовые превращения в сплавах, содержащих редкоземельные элементы со структурным, электрическим и магнитным упорядочением, перспективных для реализации в устройствах микроэлектроники".

Лауреатами премии в области химических наук и наук о Земле стали заместитель директора по научной и инновационной работе - начальник научно-производственного центра "ХимФармСинтез" ГНУ "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси", член-корреспондент доктор химических наук, профессор Елена Калиниченко, заместитель начальника центра по производству и развитию - начальник производственного отдела научно-производственного центра "ХимФармСинтез" ГНУ "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси" кандидат химических наук Александр Фарина и ведущий научный сотрудник научно-производственного центра "ХимФармСинтез" ГНУ "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси" кандидат химических наук Татьяна Божок за цикл работ "Создание инновационных противоопухолевых средств на основе селективных ингибиторов протеинкиназ методами in silico дизайна, органического синтеза и in vitro скрининга".

В области биологических наук премия будет вручена главному научному сотруднику ГНУ "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" члену-корреспонденту, доктору биологических наук, профессору Жанне Рупасовой, заведующему отделом ГНУ "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси" академику, доктору биологических наук, профессору Владимиру Решетникову и главному научному сотруднику ГНУ "Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси" доктору биологических наук, профессору Зинаиде Алещенковой за цикл работ "Научные основы применения экологически безопасных видов удобрений при создании локальных агроценозов интродуцированных ягодных растений на рекультивируемых площадях выработанных торфяников в Беларуси".

Премии в области медицинских наук удостоены заведующий кафедрой учреждения образования "Белорусский государственный медицинский университет" академик, доктор медицинских наук, профессор Станислав Третьяк, доктор медицинских наук, профессор Юрий Гаин и академик-секретарь Отделения медицинских наук Национальной академии наук Беларуси доктор медицинских наук, профессор Василий Богдан за работу "Разработка и внедрение в практическую медицину новых методов хирургического лечения пациентов с комплексным использованием регенеративных технологий".

В области гуманитарных и социальных наук лауреатами премии стали директор ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" кандидат исторических наук, доцент Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси" кандидат исторических наук Александр Барановский, заведующий отделом ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси" кандидат исторических наук, доцент Александр Довнар за цикл работ "Беларусь сквозь призму региональной истории".

В области аграрных наук премию вручат директору республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия "Институт плодоводства" кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Александру Таранову, заведующему лабораторией республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия "Институт плодоводства" кандидату сельскохозяйственных наук, доценту Илье Полубятко за цикл работ "Оценка генофонда вишни и черешни республиканского научно-производственного дочернего унитарного предприятия "Институт плодоводства" для создания сортов нового поколения".