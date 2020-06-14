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НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

НАН объявила набор в докторантуру и аспирантуру

Прием пройдет с 1 августа по 30 сентября 2020 года. Вступительные экзамены будут организованы с 5 по 9 октября.

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